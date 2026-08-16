POPP MURDER TRIAL TO RESUME TUESDAY

TESTIMONY WILL RESUME ON TUESDAY IN THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF 63-YEAR-OLD THOMAS POPP IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT.
POPP IS CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY.
LAST FRIDAY SEVERAL PEOPLE, INCLUDING RETIRED POLICE DETECTIVES WHO INVESTIGATED THE FATAL SHOOTING OF MCCAULEY OVER 40 YEARS AGO, AS WELL AS PEOPLE WHO KNEW HER OR THE SUSPECT AT THAT TIME, TESTIFIED ON THE WITNESS STAND.
MCCAULEY DISAPPEARED ON SEPTEMBER 27, 1983 AFTER A NIGHT OUT WITH FRIENDS.
THE YOUNG NATIVE AMERICAN WOMAN’S BODY WAS FOUND ABOUT A WEEK LATER IN A WOODED AREA NEAR 33RD STREET ON SIOUX CITY’S NORTHSIDE.
TESTIMONY IN THE CASE RESUMES AT 9 A.M. TUESDAY MORNING.