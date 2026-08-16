PARENTS REMAIN HELD WITHOUT BOND IN CHILD ENDANGERMENT CASE

TWO PEOPLE REMAIN IN CUSTODY WITHOUT BOND ON CHILD ENDANGERMENT CHARGES FOLLOWING THEIR ARREST AT THEIR HOME ON TUESDAY.
45-YEAR-OLD BRANDON MYERS AND 45-YEAR-OLD EMILY MYERS ARE CHARGED FOR ALLEGEDLY MISTREATING THEIR DAUGHTER WHO HAS AUTISM.
POLICE HAD RESPONDED TO THEIR MORNINGSIDE RESIDENCE TUESDAY AFTERNOON FOR A REPORT OF A MISSING JUVENILE.
COURT DOCUMENTS SAY THE MYERS TOLD OFFICERS THEY LAST SAW THEIR DAUGHTER THE PREVIOUS EVENING IN HER ROOM.
OFFICERS FOUND THE GIRL NEAR THE RESIDENCE AND RETURNED HER TO HER PARENTS, BUT NOTICED THE GIRL APPEARED MALNOURISHED.
THEY DISCOVERED THE DOOR TO HER ROOM HAD A LOCKING MECHANISM ON THE OUTSIDE WHICH DID NOT ALLOW HER TO EXIT HER ROOM.
THE GIRL WAS TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL FOR TREATMENT FOR MALNOURISHMENT AND DEHYDRATION.
THAT’S WHERE SHE TOLD OFFICERS SHE HAD CLIMBED OUT OF HER WINDOW AND EXITED THE HOME, THEN RE-ENTERED THE RESIDENCE AND RETRIEVED SOME FOOD FROM THE KITCHEN.
THE POLICE REPORT STATES SHE THEN HID IN A WHITE VAN AT THE RESIDENCE AND ATE THE FOOD.
A SEARCH WARRANT LED TO THE DISCOVERY HER ROOM DID HAVE A LOCKING MECHANISM THAT CONFINED HER TO HER ROOM AND THE DOOR HANDLE WAS INSTALLED BACKWARDS SO THAT THE DOOR WOULD BE LOCKED FROM THE OUTSIDE.
OFFICERS FOUND SCREWS INSTALLED ON THE WINDOW TO KEEP IT FROM BEING OPENED AND HER ROOM WAS 10-15 DEGREES WARMER THAN THE REST OF THE RESIDENCE.
INVESTIGATORS WERE UNABLE TO LOCATE ANY SOURCE OF WATER OR FOOD IN HER ROOM AND FOUND A TUB IN HER BEDROOM SHE USED IN PLACE OF A TOILET.