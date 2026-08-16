GOP NATIONAL CHAIRMAN SAYS IOWA CAUCUS WILL AGAIN BE 1ST IN NATION

REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE CHAIRMAN JOE GRUTERS (GROOT-ERS) SAYS THE IOWA REPUBLICAN PARTY’S 2026 CAUCUSES WILL AGAIN BE FIRST-IN-THE-NATION — AND GRUTERS SAYS THAT’S A BIG CONTRAST WITH DEMOCRATS.
GRUTERS1 OC……THE REPUBLICAN SIDE.” :21
REPUBLICANS IN IOWA HELD THEIR FIRST PRESIDENTIAL CAUCUSES IN 1980.
THE IOWA DEMOCRATIC PARTY’S CAUCUSES HAD BEEN THE KICK-OFF EVENT IN PRESIDENTIAL CAMPAIGNS SINCE 1976, BUT NATIONAL DEMOCRAT MADE SOUTH CAROLINA THE LEAD-OFF STATE IN 2024.
GRUTERS SAYS REPUBLICANS BELIEVE IOWA WAS THE RIGHT STATE TO BEGIN THE G-O-P’S 2024 CAMPAIGN — AND IT’S WHERE THE NEXT G-O-P CANDIDATES FOR PRESIDENT WILL BE TESTED.
GRUTERS2 OC……..THE NEXT CYCLE.” :09
GRUTERS, WHO SAYS THE G-O-P HAS A DEEP BENCH OF POTENTIAL CANDIDATES IN 2028, SUGGESTS PRESIDENT TRUMP WILL HAVE A BIG INFLUENCE ON THE OUTCOME OF THE NEXT PRESIDENTIAL ELECTION.
GRUTERS3 OC…….SEE WHAT HAPPENS.” ::11
GRUTERS WAS IN IOWA THIS PAST WEEK TO CAMPAIGN WITH IOWA REPUBLICANS WHO ARE ON THE BALLOT IN THIS YEAR’S ELECTION.
RADIO IOWA