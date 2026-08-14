TYSON ANNOUNCES CHANGES TO NATIONAL BEEF PLANT OPERATIONS

TYSON FOODS HAS ANNOUNCED CHANGES TO ITS BEEF OPERATIONS INVOLVING CLOSING OR SELLING THREE PLANTS AND ANCHORING ITS BEEF BUSINESS AROUND THREE STRATEGICALLY LOCATED BEEF FACILITIES INCLUSING THEIR DAKOTA CITY, NEBRASKA PLANT.
THE COMPANY WILL END OPERATIONS AT ITS JOSLIN, ILLINOIS AND EAGLE MOUNTAIN, UTAH FACILITIES AND IS PURSUING THE SALE OF ITS PASCO, WASHINGTON, BEEF FACILITY.
THE COMPANY SAYS IT WILL FOCUS ON THE DAKOTA CITY PLANT, AS WELL AS HOLCOMB, KANSAS AND AMARILLO, TEXAS, TO CREATE A MORE COMPETITIVE FOOTPRINT AMIDST WHAT THEY CALL ONE OF THE MOST HISTORIC CATTLE SHORTAGES THE COUNTRY HAS EVER EXPERIENCED.
TYSON WILL RAMP BACK UP A SECOND SHIFT AT ITS AMARILLO FACILITY AS CATTLE BECOME AVAILABLE.
TYSON’S SAYS THEY RECOGNIZES THE IMPACT THESE DECISIONS HAVE ON TEAM MEMBERS AND COMMUNITIES.
THEY WILL HELP AFFECTED TEAM MEMBERS TRANSITION, INCLUDING HELPING THEM APPLY FOR OPEN POSITIONS AT OTHER FACILITIES SUCH AS DAKOTA CITY.
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