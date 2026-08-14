SC RAILROAD MUSEUM ASSOCIATION TO BEGIN ARCHAEOLOGICAL DIG PROJECT

THE SIOUX CITY RAILROAD MUSEUM AND THE SIOUXLAND HISTORICAL RAILROAD ASSOCIATION SAY A NEW ARCHAEOLOGICAL DIG WILL TAKE PLACE IN SEPTEMBER AT THE MILWAUKEE RAILROAD SHOPS HISTORIC DISTRICT.
RAILROAD MUSEUM SPOKESMAN LARRY OBERMEYER SAYS THE STUDY WILL BE IN PARTNERSHIP WITH THE OFFICE OF THE STATE ARCHAEOLOGIST OF THE 110TH ANNIVERSARY OF THE BUILDING OF THE MILWAUKEE RAILROAD REPAIR SHOPS TERMINAL FROM 1916 TO 1918.
THE MOST RECENT DIG THERE WAS THREE YEARS AGO:
RRDIG1 OC…AFRICAN AMERICAN CAMP. :26
THIS YEAR’S ARCHAEOLOGICAL STUDY KICKS OFF A 3-YEAR COMMEMORATION AND WILL TAKE PLACE FROM SEPTEMBER 24 TO OCTOBER 2:
RRDIG2 OC…BOTTLE FRAGMENTS. ;13
OBERMEYER SAYS THEY HAVE EARLY PHOTOS OF WHAT WENT ON IN THAT TIME PERIOD:
RRDIG3 OC…….A HOSPITAL CAR. :19
VOLUNTEERS ARE NEEDED TO ASSIST THE PROFESSIONAL ARCHAEOLOGISTS IN THE FIELD AT THE SITE WHICH ORIGINALLY HOUSED WORKFORCE CAMPS FOR 350 TO 400 LABORERS:
RRDIG4 OC……. OR FABRICS. :20
ANYONE INTERESTED MAY SIGN UP TO VOLUNTEER AT RAILWAYARCHAEOLOGY.ORG.