REYNOLDS LOVES ATTENDING THE IOWA STATE FAIR

AFTER KIM REYNOLDS TOOK OVER AS GOVERNOR OF IOWA, SHE DECIDED TO SPEND EACH DAY AT THE 2017 IOWA STATE FAIR.
REYNOLDS, WHO IS NOT RUNNING FOR REELECTION, KICKED OFF THE NINTH YEAR OF THAT 11-DAY RITUAL THURSDAY:
KIMFAIR1 OC…DO THAT. :05
REYNOLDS IS AGAIN SCHEDULED TO FLIP PORK CHOPS, SERVE BEEF AND HAND OUT BOILED EGGS ON A STICK.
SATURDAY, SHE’LL SHOW A STEER IN THE 44TH ANNUAL GOVERNOR’S CHARITY STEER SHOW.
THE GOVERNOR, THOUGH, ADMITS SHE SPENDS MOST OF HER TIME VISITING WITH FAIRGOERS.
KIMFAIR2 OC…….MAGICAL DAYS.” :15
REYNOLDS SAYS THE STATE FAIR HAS BEEN THE BACKDROP TO STORIES FROM HER OWN CHILDHOOD.
KIMFAIR3 OC……….HIS WIFE’S FAMILY.” :11
REYNOLDS SAYS SHE MAY VOLUNTEER TO HAND OUT WATER DURING NEXT YEAR’S IOWA STATE FAIR, TO KEEP HER OWN STRING OF FAIR ATTENDANCE GOING.
RADIO IOWA