SGT. FLOYD REENACTMENT CEREMONIES SET FOR THIS WEEKEND

THIS WEEKEND THE ANNUAL SGT. FLOYD MEMORIAL ENCAMPMENT WILL TAKE PLACE SATURDAY AND SUNDAY ON THE GROUNDS OF THE SERGEANT FLOYD RIVER MUSEUM AND WELCOME CENTER ALONG THE RIVERFRONT.
THE ENCAMPMENT FEATURES TENTS, CAMP EQUIPMENT, UNIFORMS, AND PERIOD FIREARMS SIMILAR TO THOSE USED DURING THE LEWIS AND CLARK EXPEDITION ALONG WITH HISTORICAL RE-ENACTORS FROM THE LOCAL SERGEANT FLOYD HONOR GUARD.
THE MEMBERS WILL BRING THE EXPEDITION TO LIFE, INTERACTING WITH VISITORS AND DEMONSTRATING THE DAILY LIFE OF THE CORPS OF DISCOVERY.
THE EVENT BEGINS AT 10 A.M. SATURDAY WITH A FLAG RAISING CEREMONY AND MARCHING DRILLS
A VARIETY OF ACTIVITIES WILL TAKE PLACE FOR CHILDREN AND ADULTS ON THE RIVERFRONT THROUGHOUT SATURDAY.
A HIGHLIGHT IS THE SERGEANT CHARLES FLOYD BURIAL RE-ENACTMENT CEREMONY AT THE FLOYD MONUMENT ON HIGHWAY 75 SOUTH ACROSS FROM GLENN AVENUE AT 6 P.M.
DRESSED IN FULL-PERIOD UNIFORM, RE-ENACTORS WILL SOLEMNLY RECREATE THE BURIAL OF SGT. FLOYD, THE LEWIS AND CLARK EXPEDITION’S ONLY CASUALTY.
GUESTS ARE ENCOURAGED TO BRING LAWN CHAIRS FOR THE TRIBUTE CEREMONY.
ACTIVITIES CONTINUE BACK ON THE RIVERFRONT ON SUNDAY FROM 10 A.M. UNTIL 3 P.M. CONCLUDING WITH A FLAG RETREAT CEREMONY.
KSCJ file photos