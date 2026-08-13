IOWA STATE FAIR OPENING DELAYED BY RAIN (Update)

THE 2026 IOWA STATE FAIR OPENED THURSDAY AMID A DOWNPOUR,
IOWA STATE FAIR C-E-O JEREMY PARSONS SAYS FAIRGOERS WITH AND WITHOUT RAIN GEAR CAME THROUGH THE GATES:
WETFAIR1 OC……WILL MAKE TODAY.” :10
OPENING CEREMONIES FOR THE STATE FAIR WERE MOVED INDOORS.
IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS IT’S BITTERSWEET TO BE KICKING OFF THE LAST FAIR DURING HER TENURE AS GOVERNOR AND SHE REMINISCED ABOUT WHAT’S HAPPENED ON THE FAIRGROUNDS SINCE 2017.
WETFAIR2 OC……THE LIVESTOCK BARNS.” :22
REYNOLDS AND HER HUSBAND AND THEIR GRANDCHILD WALKED THROUGH THE NEWLY RENOVATED HORSE BARN EARLY THURSDAY MORNING:
WETFAIR3 OC……..DIFFERENT FOR THEM.” :17
THE HORSE BARN COVERS OVER TWO ACRES.
THE RENOVATIONS COST 13 MILLION DOLLARS.
RADIO IOWA
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THE IOWA STATE FAIR IS ASKING ATTENDEES TO WAIT BEFORE HEADING TO THE FAIR TODAY.
HEAVY RAINS MOVING THROUGH CENTRAL IOWA KNOCKED OUT POWER TO THOUSANDS OF CUSTOMERS IN THE DES MOINES METRO AREA.
AS OF 9 A.M. THURSDAY, OVERFLOW PARKING AND CAMPING IS CLOSED.
DEAN AVENUE IS TEMPORARY CLOSED DUE TO FLASH FLOODING AND THE OPENING HISTORICAL WALK IS DELAYED UNTIL 3 P.M.
THEIR KIDS’ CLUB WAS CANCELED FOR TODAY (AUGUST 13)
CHECK THE IOWA STATE FAIR WEBSITE FOR MORE UPDATES.
File photo