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THOMAS POPP MURDER TRIAL BEGINS IN WOODBURY COUNTY

By
Woody Gottburg
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THE FIRST DEGREE MURDER TRIAL OF THOMAS POPP BEGAN IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT WEDNESDAY,

THE 63-YEAR-OLD POPP IS CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY .

AFTER JUDGE TOD DECK GAVE PRELIMINARY INSTRUCTIONS TO THE JURY, WOODBURY COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS MADE HIS OPENING STATEMENTS:

LOOMIS1 OC…A 20 GAGE SHOTGUN. ;09

MCCAULEY HAD DISAPPEARED ON SEPTEMBER 27, 1983 AFTER A NIGHT OUT WITH FRIENDS.

THE YOUNG NATIVE AMERICAN WOMAN’S BODY WAS FOUND ABOUT A WEEK LATER IN A WOODED AREA NEAR 33RD STREET, OFF OF FLOYD BOULEVARD.

LOOMIS EXPLAINED CONNECTIONS LINKING POPP TO HER AT THAT TIME, BUT HE WAS NOT CHARGED THEN IN HER DEATH:

LOOMIS2 OC……THOUGHT ABOUT. :17

IN 2025, A GRAND JURY INDICTED POPP ON A FIRST-DEGREE MURDER CHARGE FOR MCCAULEY’S DEATH AND HE WAS EXTRADITED TO SIOUX CITY.

POPP’S DEFENSE ATTORNEY, JOHN LOOS, SAYS THERE IS NO PHYSICAL EVIDENCE, INCLUDING D-N-A, LINKING HIS CLIENT TO MCCAULEY’S DEATH.

LOOS1 OC…..POPP’S VEHICLE :13

TERRI MCCAULEY’S FAMILY AND MEMBERS OF THE RED SKY NATION ADVOCACY GROUP GATHERED FOR A PRAYER CEREMONY BEFORE THE TRIAL.

THEY PRAYED AT A MAKESHIFT MEMORIAL FOR TERRI ALONG 33RD STREET IN SIOUX CITY NEAR WHERE HER BODY WAS FOUND IN 1983.

Sheila Brummer IPR contributed to this story

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