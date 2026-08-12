SGT. BLUFF FIRE RESCUE RECEIVES $25,000 LOWE’S GRANT

SERGEANT BLUFF FIRE RESCUE HAS BEEN AWARDED A $25,000 GRANT FROM LOWE’S FOR THE CONSTRUCTION OF AN OUTDOOR PATIO AND COOKING AREA FOR THE CREWS AT THE FIRE STATION.
IT ALSO INCLUDES ALL THE ITEMS NECESSARY TO MAKE THIS AREA FULLY FUNCTIONAL UPON COMPLETION.
SERGEANT BLUFF FIRE CHIEF ANTHONY GAUL SAYS IT’S FROM LOWE’S COMMUNITY IMPACT PROGRAM FOR BUCKET LIST RENOVATION PROJECTS:
GAUL1 OC………HUNDRED AWARD WINNERS. :27
CHIEF GAUL SAYS WORK ON THE PROJECT WILL START SOON WITH HELP FROM LOCAL COMPANIES INCLUDING THE SIOUX CITY LOWE’S:
GAUL2 OC……..PAINT FOR IT EVEN. :26
GAUL HOPES THE PROJECT WILL BE FINISHED BY THE END OF OCTOBER.
GAUL3 OC…HERE SHORTLY. :21
THE CHIEF SAYS THEIR LOCAL CALL VOLUME CONTINUES TO RISE, SO IT WILL BE NICE TO HAVE THE COOKING AND PATIO AREA FINISHED TO GIVE THE FIREFIGHTERS STAYING AT THE STATION A CHANCE TO RELAX DURING DOWN TIME AS A GROUP.
KSCJ FILE PHOTO