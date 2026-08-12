SCHOOL BEGINS IN SOUTH SIOUX CITY THIS WEEK

SOUTH SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS IS WELCOMING STUDENTS BACK TO CLASS FOR THE 2026-27 SCHOOL YEAR THURSDAY.
IT’S THE FIRST DAY OF SCHOOL FOR STUDENTS IN GRADES K-6 AND 9.
DR. RONY ORTEGA IS THE SOUTH SIOUX SUPERINTENDENT:
ORTEGA1 OC…AND SUCCESS. :10
STUDENTS IN GRADES 7 AND 8 AND 10 THROUGH 12 WILL JOIN THEM ON FRIDAY, WHICH WILL BE THE FIRST DAY FOR ALL K-12 SOUTH SIOUX CITY STUDENTS.
THE STAFF IN THE SCHOOLS HAVE SPENT THE PAST SEVERAL DAYS PREPARING FOR THE NEW YEAR, AND SAY THEY ARE LOOKING FORWARD TO SEEING STUDENTS BACK IN THEIR CLASSROOMS.
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