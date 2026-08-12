SALIX CITY COUNCIL MEETING POSTPONED BECAUSE OF THREATS

A CITY COUNCIL MEETING SCHEDULED IN SALIX, IOWA WEDNESDAY NIGHT HAS BEEN POSTPONED BECAUSE OF SAFETY CONCERNS.
SALIX MAYOR KEVIN NELSON SAYS THE DECISION COMES AFTER DEATH AND TERRORISTIC THREATS WERE MADE ON FACEBOOK.
NELSON3 OC……….WHERE WE’RE AT. 10 ]
THE THREATS COME AS THE COMMUNITY REMAINS DIVIDED OVER PLANS FOR A POTENTIAL DATA CENTER.
IN A SOCIAL MEDIA POST, CITY LEADERS SAY THEY DO NOT FEEL COMFORTABLE PROCEEDING UNTIL AUTHORITIES CAN INVESTIGATE AND “CLEAR US OF DANGER.”
THE COUNCIL WAS EXPECTED TO VOTE ON A ONE-YEAR MORATORIUM ON DATA CENTERS:
NELSON4 OC…….TOO LONG AGO. :18
SALIX ANNEXED ABOUT 900 ACRES OF FARMLAND IN APRIL FOR POSSIBLE DEVELOPMENT.
NELSON5 OC…….TO A LATER DATE. ;06
GOOGLE AND MIDAMERICAN ENERGY RECENTLY CONFIRMED THEY ARE IN THE EARLY STAGES OF EVALUATING THE SITE FOR A DATA CENTER.
FILE PHOTO/SHEILA BRUMMER IPR