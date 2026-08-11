UNL PRESIDENT SPEAKS IN SOUTH SIOUX CITY

THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA VISITED SOUTH SIOUX CITY TUESDAY.
DR. JEFFREY GOLD IS A HEART SURGEON WHO BECAME THE UNIVERSITY’S 9TH PRESIDENT IN JULY OF 2024:
DRGOLD1 OC…….SHARE CONCERNS. :18
THE UNIVERSITY OF NEBRASKA’S SYSTEM SERVES 50-THOUSAND STUDENTS WITH 16-THOUSAND FACULTY AND STAFF AT ITS VARIOUS CAMPUSES IN THE STATE.
DR. GOLD SAYS THEY ARE CONSTANTLY CHANGING TO MEET DEMANDS OF NEW TECHNOLOGY AND CAREERS;
DRGOLD2 OC…..ARTIFICIAL INTELLIGENCE. :31
A-I HAS SPARKED INTEREST IN NEW COURSE OFFERINGS:
DRGOLD3 OC……..COMMERCIAL VALUE. :15
DR. GOLD SPOKE TO A GATHERING OF SOUTH SIOUX BUSINESS PEOPLE AND CITY OFFICIALS AT THE MARIOTT RIVERFRONT.