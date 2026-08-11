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UNL PRESIDENT SPEAKS IN SOUTH SIOUX CITY

By
Woody Gottburg
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THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF NEBRASKA VISITED SOUTH SIOUX CITY TUESDAY.

DR. JEFFREY GOLD IS A HEART SURGEON WHO BECAME THE UNIVERSITY’S 9TH PRESIDENT IN JULY OF 2024:

DRGOLD1 OC…….SHARE CONCERNS. :18

THE UNIVERSITY OF NEBRASKA’S SYSTEM SERVES 50-THOUSAND STUDENTS WITH 16-THOUSAND FACULTY AND STAFF AT ITS VARIOUS CAMPUSES IN THE STATE.

DR. GOLD SAYS THEY ARE CONSTANTLY CHANGING TO MEET DEMANDS OF NEW TECHNOLOGY AND CAREERS;

DRGOLD2 OC…..ARTIFICIAL INTELLIGENCE. :31

A-I HAS SPARKED INTEREST IN NEW COURSE OFFERINGS:

DRGOLD3 OC……..COMMERCIAL VALUE. :15

DR. GOLD SPOKE TO A GATHERING OF SOUTH SIOUX BUSINESS PEOPLE AND CITY OFFICIALS AT THE MARIOTT RIVERFRONT.

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