THOMAS POPP MURDER TRIAL TO BEGIN WEDNESDAY MORNING

OPENING STATEMENTS ARE EXPECTED TO TAKE PLACE WEDNESDAY IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT IN THE FIRST-DEGREE MURDER TRIAL OF 63-YEAR-OLD THOMAS POPP.
POPP IS CHARGED IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY .
JURY SELECTION FOR THE CASE TOOK PLACE TUESDAY.
MCCAULEY DISAPPEARED ON SEPTEMBER 27, 1983 AFTER A NIGHT OUT WITH FRIENDS.
HER MOTHER CONTACTED SIOUX CITY POLICE OCTOBER 1ST AND FILED AN OFFICIAL MISSING PERSON’S REPORT ON OCTOBER 5TH OF 1983.
MCCAULEY’S BODY WAS FOUND LESS THAN 24 HOURS LATER IN A WOODED AREA NEAR 33RD STREET, OFF OF FLOYD BOULEVARD.
THOMAS POPP WAS LIVING AND WORKING IN SIOUX CITY AT THE TIME OF MCCAULEY’S DEATH, AND WAS A PRIMARY SUSPECT IN THE CASE AT THAT TIME.
THE TRIAL IS SET TO BEGIN AT 9 A.M.