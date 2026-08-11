SOUTH SIOUX POLICE RELEASE TRAFFIC ENFORCEMENT RESULTS

SOUTH SIOUX CITY POLICE HAVE RELEASED THE RESULTS OF THEIR RECENTLY CONCLUDED “SPEEDING CATCHES UP WITH YOU” ENFORCEMENT CAMPAIGN.
THEY WORKED WITH THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HIGHWAY SAFETY OFFICE IN THE EFFORT THAT TOOK PLACE FROM JULY 27 THROUGH AUGUST 9.
DURING THIS CAMPAIGN, OFFICERS ISSUED 66 SPEEDING TICKETS AND FOUND 25 DRIVERS WITH NO VALID REGISTRATION, 18 WITH NO OPERATOR’S LICENSE AND 8 WITH NO INSURANCE.
FOUR DRIVERS WERE CITED FOR DRIVING UNDER THE INFLUENCE.
OFFICERS ALSO ISSUED 104 WARNINGS FOR TRAFFIC OR VEHICLE EQUIPMENT RELATED OFFENSES.
SOUTH SIOUX CITY POLICE WORKED A TOTAL OF 102 HOURS OF OVERTIME SELECTIVE TRAFFIC ENFORCEMENT DURING THE EFFORT.
File photo