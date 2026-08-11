NEW SIOUX CITY TEACHERS PREPARE FOR START OF SCHOOL YEAR

APPROXIMATELY 75 NEW TEACHERS BEGAN THEIR CAREERS IN THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT TUESDAY AT A NEW TEACHER ORIENTATION.
THE ORIENTATION CLASS INCLUDES NEW COLLEGE GRADUATES, DISTRICT ALUMNI, AND VETERAN TEACHERS BEGINNING NEW CAREERS WITH SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS.
ONE OF THOSE VETERANS NEW TO THE DISTRICT IS THALIA (TUH-LEE-UH) GALVAN, WHO COMES TO THE SIOUX CITY DISTRICT FROM ST. MICHAEL’S CATHOLIC SCHOOL IN SOUTH SIOUX CITY.
SHE WILL TEACH 5TH GRADE AT UNITY ELEMENTARY:
GALVAN1 OC…….IN THE FUTURE. :14
GALVAN IS EXCITED TO BEGIN TEACHING IN THE DISTRICT SHE GREW UP IN AND HAS SOME GOALS:
GALVAN2 OC……AS WELL. :17
SHE EXPECTS IT TO BE A LEARNING EXPERIENCE FOR HER AS WELL, HAVING PREVIOUSLY TAUGHT 1ST AND 4TH GRADERS:
GALVAN3 OC……..WITH THE PUBLIC SCHOOLS. :19
GALVAN AND THE OTHER 70 PLUS NEW TEACHERS ARE SPENDING THIS WEEK LEARNING ABOUT THE DISTRICT’S CURRICULUM, SPECIAL EDUCATION, BENEFITS AND MORE AND WILL START ORGANIZING THEIR CLASSROOMS TO PREPARE FOR THE START OF CLASSES.