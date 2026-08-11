AUGUST 11 REMINDS US TO CALL 8-1-1 BEFORE YOU DIG

TODAY IS AUGUST 11TH OR 8-1-1 NUMERICALLY AND THE DAY YOU ARE REMINDED TO CALL BEFORE YOU DIG.
IOWA ONE CALL’S BEN BOOTH SAYS IT’S EASY TO CHECK FOR UNDERGROUND UTILITIES BEFORE YOU DIG, AND THE CALL ISN’T OPTIONAL:
811DIAL1 OC…ANY DIGGING. :25
THE 48 HOURS DOES NOT INCLUDE THE DAY OF NOTICE, SATURDAYS, SUNDAYS OR LEGAL HOLIDAYS.
IT’S IMPORTANT TO CALL, EVEN IF YOU ARE DIGGING IN YOUR OWN FRONT YARD.
811DIAL2 OC…….ARE NECESSARILY” :05
YOU CAN FACE FINES IF YOU STRIKE AN UNDERGROUND PIPE OR CABLE WITHOUT CALLING. AND YOU CAN ALSO BE SERIOUSLY HURT IF YOU HIT SOMETHING LIKE AN ELECTRIC LINE OR A GAS LINE.
YOU CAN ALSO GO ONLINE TO IOWAONECALL.COM TO FILL OUT YOUR REQUEST TO CHECK FOR UNDERGROUND UTILITIES BEFORE YOU DIG.