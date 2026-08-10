POLL WORKERS SOUGHT FOR NOVEMBER ELECTION

TUESDAY IS NATIONAL POLL WORKER RECRUITMENT DAY, AND WOODBURY COUNTY AND THE STATE OF IOWA ARE HOPING TO BRING IN MORE POLL WORKERS AHEAD OF NOVEMBER.
WOODBURY COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS THEY CAN USE SOME HELP FOR THE RURAL PRECINCTS AND COMMUNITIES BEFORE THE MID-TERM ELECTION:
POLLWORK1 OC…….HAVE THEM APPLY. :22
SKAFF SAYS POLLWORKERS MUST BE REGISTERED TO VOTE IN THEIR COUNTY TO SERVE ON ELECTION DAY:
POLLWORK2 OC………PRECINCT ELECTION OFFICIAL. :21
THE POLL WORKERS ARE PAID AND THEY WORK A LONG DAY ON ELECTION DAY:
POLLWORK3 OC…….A LONG DAY. :12
ONE OF THE POLL WORKER’S KEY TASKS IS TO MAKE SURE THE PERSON RECEIVING A BALLOT IS REGISTERED TO VOTE IN IOWA:
POLLWORK4 OC……AND SO FORTH. :16
IOWA SECRETARY OF STATE PAUL PATE’S OFFICE WILL HOST A FREE WEBINAR ON WEDNESDAY AT 11 A.M. FOR THOSE INTERESTED IN BECOMING A POLL WORKER ON
THE SECRETARY OF STATE’S WEBSITE.
THERE’S ALSO A LINK TO THAT ON THE WOODBURY COUNTY ELECTIONS WEBSITE.
YOU MAY ALSO APPLY TO BE A POLL WORKER ON THE STATE OR COUNTY ELECTION WEBSITES.