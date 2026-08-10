JURY SELECTION BEGINS TUESDAY IN TRIAL OF 1983 MURDER SUSPECT OF TERRI MCCAULEY

JURY SELECTION BEGINS TUESDAY MORNING IN THE FIRST-DEGREE MURDER TRIAL OF A MAN ACCUSED OF KILLING A SIOUX CITY WOMAN MORE THAN 40 YEARS AGO.
POLICE ARRESTED 63-YEAR-OLD THOMAS POPP IN WASHINGTON STATE IN JANUARY OF 2025 IN CONNECTION WITH THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY.
MCCAULEY’S NEPHEW, JOSH TAYLOR, SAYS HE WANTS PEOPLE TO REMEMBER HIS AUNT AS MORE THAN A CRIME VICTIM;
TAYLOR1 OC…….INDIGENOUS RELATIVES ;13
TERRI MCCAULEY DISAPPEARED ON SEPTEMBER 27, 1983 AFTER A NIGHT OUT WITH FRIENDS.
HER MOTHER CONTACTED SIOUX CITY POLICE OCTOBER 1ST AND FILED AN OFFICIAL MISSING PERSON’S REPORT ON OCTOBER 5TH OF 1983.
MCCAULEY’S BODY WAS FOUND LESS THAN 24 HOURS LATER IN A WOODED AREA NEAR 33RD STREET, OFF OF FLOYD BOULEVARD.
SHE HAD BEEN SHOT POINT-BLANK BY A 20-GAUGE SHOTGUN.
TAYLOR2 OC……TO EXPERIENCE. :14
A SOCIAL MEDIA CAMPAIGN HELPED GIVE ATTENTION TO MCCAULEY’S CASE.
HER FAMILY ALSO STARTED RED SKY NATION TO HIGHLIGHT THE MISSING AND MURDERED INDIGENOUS RELATIVES CRISIS:
TAYLOR3 OC…….AT THE TABLE. :24
THOMAS POPP WAS LIVING AND WORKING IN SIOUX CITY AT THE TIME OF MCCAULEY’S DEATH, AND WAS A PRIMARY SUSPECT IN THE CASE AT THAT TIME.
SHEILA BRUMMER IPR CONTRIBUTED