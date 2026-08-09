TREBES HOPES TO BECOME SIOUX CITY’S NEXT POLICE CHIEF

ROBERT TREBES OF BULLHEAD CITY, ARIZONA IS ONE OF THE TWO FINALISTS HOPING TO BECOME THE NEXT POLICE CHIEF OF SIOUX CITY.
TREBES HAS MORE THAN TWO DECADES OF EXPERIENCE IN MUNICIPAL POLICING THERE, INCLUDING SERVING AS CHIEF OF POLICE STARTING IN 2021 UNTIL RETIRING LAST SEPTEMBER.
HE MET WITH LOCAL MEDIA LAST WEEK AND SAID SIOUX CITY WAS THE TYPE OF PLACE HE WANTS TO SERVE AND PERMANENTLY SETTLE IN:
TREBES1 OC…..ANOTHER AREA TO GO TO. ;25
TREBES SAYS HE’S NOT COMPLETELY SOLD ON THE USE OF FLOCK CAMERAS THAT READ LICENSE PLATES OF VEHICLES:
TREBES2 OC….SAFEGUARDS ARE IN PLACE. :24
TREBES SAYS HE DEALT WITH HIS SHARE OF HOMELESS ISSUES SERVING IN ARIZONA:
TREBES3 OC…….HEARTBREAKING ACTUALLY. :28
HE SUPPORTS COMMUNITY POLICING EFFORTS AND SAYS THE BULLHEAD CITY DEPARTMENT DID A LOT OF THINGS::
TREBES4 OC……READ TO SCHOOL CHILDREN. :15
TREBES IS 49 YEARS OLD, AND SAYS IF HIRED HE WOULD HOPE TO SERVE SEVEN TO 12 YEARS AS CHIEF HERE.