EBNER HOPES TO BECOME THE NEW SIOUX CITY POLICE CHIEF

SCOTT EBNER OF GEORGIA IS ONE OF THE TWO FINALISTS HOPING TO BECOME THE NEXT POLICE CHIEF OF SIOUX CITY.
EBNER IS ORIGINALLY FROM NEW JERSEY, AND HAS MORE THAN 30 YEARS OF EXPERIENCE IN LOCAL AND STATE POLICING, MOST RECENTLY AS PUBLIC SAFETY DIRECTOR AND CHIEF OF POLICE FOR GLYNN COUNTY, GEORGIA.
HE MET WITH LOCAL MEDIA LAST WEEK AND BEGAN BY ADDRESSING 2022 ALLEGATIONS IN NEW JERSEY THAT HE DISCRIMINATED AGAINST A FEMALE OFFICER IN HER EFFORT TO GAIN A PROMOTION.
A STATE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE INVESTIGATION RULED THOSE ALLEGATIONS TO BE UNSUBSTANTIATED:
EBNER OC…..I’M PROUD OF. :16
HE WAS ASKED WHY SOMEONE FROM THE EAST COAST WANTS TO WORK IN SIOUX CITY:
EBNER2 OC……I TRULY LIKE. ;20
HE GAVE HIS VIEWS ON THE USE OF FLOCK CAMERAS:
EBNER3 OC….STANDARDS IN PLACE. :23
EBNER ALSO TALKED ABOUT DEALING WITH THE HOMELESS:
EBNER4 OC………TACKLE TOGETHER. ;25
EBNER SAYS HE LIKES WHAT HE SEES WITH SIOUX CITY’S HART PROGRAM IN DEALING WITH THE HOMELESS HERE.