AGAPE RECEIVES DONATION FROM 100+ MEN & WOMEN WHO CARE

THE SIOUXLAND PHILANTHROPIC GROUP “100+ MEN & WOMEN WHO CARE” PRESENTED A DONATION OF $13,300 TO AGAPE COMMUNITY SERVICES AT ITS QUARTERLY MEETING LAST WEEK.
RECEIVING THE DONATION WERE AGAPE EXECUTIVE DIRECTOR RACHELLE RAWSON, TREASURER GREG CLARK, AND MARKETING DIRECTOR EMILY VONDRAK.
AGAPE COMMUNITY SERVICES HAS LAUNCHED A TWO MILLION DOLLAR CAPITAL FUNDRAISING CAMPAIGN.
THE ORGANIZATION IS CONSTRUCTING A NEW 16,647-SQUARE-FOOT RESIDENTIAL AND OUTPATIENT RECOVERY CENTER NEAR THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER TO EXPAND ACCESS TO ADDICTION TREATMENT AND RECOVERY SERVICES FOR LOCAL MEN:
100+ MEN & WOMEN WHO CARE MEETS QUARTERLY TO SELECT A LOCAL SIOUXLAND NONPROFIT ORGANIZATION, THEN EACH MEMBER OF THE GROUP MAKES A DONATION OF $100 TO THE SELECTED NONPROFIT.
NOW IN ITS ELEVENTH YEAR, THE GROUP HAS DONATED MORE THAN $486,000 TO AREA NONPROFIT ORGANIZATIONS.