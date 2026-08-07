TWO FATALITIES IN HEAD ON COLLISION IN SIOUX COUNTY

BOTH DRIVERS HAVE DIED IN THE HEAD ON COLLISION OF TWO VEHICLES THURSDAY MORNING ON HIGHWAY 10 IN SIOUX COUNTY.
THE IOWA STATE PATROL SAYS A CAR DRIVEN BY 19-YEAR-OLD LAZARO MISAEL MARTIN MARTIN OF ORANGE CITY WAS WESTBOUND ATTEMPTING TO PASS ANOTHER WESTBOUND VEHICLE SHORTLY BEFORE 6 A.M. AND STRUCK AN ONCOMING EASTBOUND VEHICLE HEAD ON IN THE EAST LANE.
THE MARTIN VEHICLE THEN STRUCK THE DRIVER’S SIDE DOOR OF THE VEHICLE IT WAS PASSING.
MARTIN MARTIN AND THE DRIVER OF THE EASTBOUND CAR, 53-YEAR-OLD JEFFREY LAHR OF WESTFIELD, WERE PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
THE DRIVER OF THE VEHICLE BEING PASSED WAS NOT INJURED.
DENSE FOG WAS PRESENT DURING THE TIME OF THE CRASH.