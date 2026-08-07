SNYDER BEND PARK REOPENS NEAR SALIX

SNYDER BEND PARK NEAR SALIX, IOWA, IS NOW REOPENED TO THE PUBLIC FOLLOWING STORM DAMAGE SUSTAINED BACK IN MAY.
CABINS, SHELTERS, CAMPGROUNDS, AND RESTROOMS WILL BE OPEN, BUT SOME ADDITIONAL FACILITIES MAY REMAIN CLOSED AS REPAIRS CONTINUE.
CAMPSITE RESERVATIONS AND PAYMENTS ARE NOW HANDLED EXCLUSIVELY ONLINE THROUGH MYCOUNTYPARKS.COM.
IN-PERSON PAYMENTS INCLUDING CASH OR CHECKS WILL NO LONGER BE ACCEPTED AT PARK OFFICES OR CAMPGROUNDS.
ANY CAMPSITE NOT RESERVED IN ADVANCE WILL STILL BE AVAILABLE FOR SAME-DAY ONLINE BOOKING, WHETHER FROM HOME OR UPON ARRIVAL.
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