LAHN CAMPAIGNS IN NORTHWEST IOWA

IOWA’S REPUBLICAN CANDIDATE FOR GOVERNOR, ZACH LAHN, BROUGHT HIS CAMPAIGN TO NORTHWEST IOWA THURSDAY.
LAHN SAYS MORE PEOPLE ARE SUPPORTING HIS “IOWA FIRST” AGENDA OVER THAT OF HIS DEMOCRAT OPPONENT, STATE AUDITOR ROB SAND:.
LAHN5 OC……..ELECTED OFFICE. ;14
LAHN TOLD A PACKED COFFEEHOUSE OF ABOUT 75 PEOPLE IN SIBLEY HE IS THE CANDIDATE WHO CAN TACKLE BIPARTISAN CHALLENGES.
HE TOLD THE CROWD HE WANTS TO GO DEEP TO SOLVE THE ISSUES IN THE STATE OF IOWA, SO WE CAN REVIVE OUR RURAL COMMUNITIES, KEEP OUR KIDS IN THE STATE, HAVE OUR PEOPLE LIVE LONGER, HEALTHIER LIVES, AND MAKE OUR PUBLIC EDUCATION NUMBER ONE IN THE NATION AGAIN.”
SAND LEADS LAHN IN THE GOVERNOR’S RACE ACCORDING TO A RECENT POLL BY EMERSON COLLEGE AND NEXSTAR MEDIA.
THE POLL OF AROUND 700 LIKELY VOTERS SHOWS SAND WITH A 5 PERCENT LEAD OVER LAHN.
SEVEN PERCENT IN THE POLL ARE UNDECIDED.
LAHN SAYS THAT’S AN IMPROVEMENT FROM A POLL RELEASED AFTER THE PRIMARY THAT SHOWED HIM TRAILING BY 9 POINTS.