IRGC SAYS THEY HAVE FINAL SAY IN POTENTIAL SALE OF SIOUX CITY HARD ROCK

IOWA RACING AND GAMING ADMINISTRATOR TINA EICK SAYS THEY HAVE BEEN CONTACTED ABOUT THE INTEREST OF CHURCHILL DOWNS IN POTENTIALLY SELLING OFF THE HARD ROCK CASINO IN SIOUX CITY.
EICK SAYS THE STATE WOULD HAVE THE FINAL SAY IF THERE IS A SALE.
HRSALE1 OC……WE WOULD EXPECT” :20
EICK SAYS THE NEW OWNER WOULD START OFF LIKE EVERY OTHER OWNER WITH AN EXTENSIVE REVIEW OF THE POTENTIAL OWNERS AND THEIR FINANCES.
HRSALE2 WITH THE D-C-I. :19
SHE SAYS THEY ARE CURRENTLY IN THAT PROCESS FOR THE SALE OF THE CAESARS ENTERTAINMENT CASINOS IN IOWA.
HRSALE3 OC……IN THE STATE” ;21
THAT SALE WOULD INCLUDE THE HORSESHOE IN COUNCIL BLUFFS, HARRAH’S IN COUNCIL BLUFFS AND THE ISLE CASINOES IN BETTENDORF AND WATERLOO.
RADIO IOWA