FREEDOM PARK ANNOUNCES PLAN FOR NEW MEMORIAL

SIOUXLAND FREEDOM PARK HAS ANNOUNCED PLANS FOR ITS NEWEST MEMORIAL, DEDICATED TO HONORING THE MEN AND
WOMEN WHO SERVED DURING OPERATION DESERT SHIELD, OPERATION DESERT STORM AND THE GLOBAL WAR ON TERRORISM.
THE MEMORIAL WILL RECOGNIZE THE SERVICE AND SACRIFICE OF VETERANS WHO HAVE SERVED OVER THE PAST FOUR DECADES
WHILE EDUCATING FUTURE GENERATIONS ABOUT THE REALITIES OF MODERN MILITARY SERVICE AND THE LASTING IMPACT OF WAR.
THE CONCEPT WAS UNVEILED DURING THE CITY OF SOUTH SIOUX CITY’S FINANCE COMMITTEE MEETING BY SIOUXLAND
FREEDOM PARK BOARD PRESIDENT RENÉ LAPIERRE.
THE PROPOSED MEMORIAL WOULD FEATURE ELEMENTS INSPIRED BY THE ENVIRONMENTS WHERE MANY SERVICE MEMBERS SERVED, INCLUDING GUARD TOWERS, A VILLAGE SETTING AND INTERPRETIVE EXHIBITS DESIGNED TO HELP VISITORS BETTER UNDERSTAND THE CONDITIONS VETERANS ENCOUNTERED DURING THEIR DEPLOYMENTS.
THE NEW MEMORIAL WOULD OCCUPY THE PARK’S NORTHWEST CORNER.
F-E-H DESIGN IS DONATING THEIR SERVICES TO HELP MAKE THIS VISION A REALITY.
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THE PROJECT LAUNCH WILL BE DURING THE FREEDOM BALL ON SATURDAY, NOVEMBER 21 WITH PROCEEDS FROM THE ANNUAL EVENT TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF THE NEW MEMORIAL.
KSCJ FILE PHOTO