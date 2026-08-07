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BERTRAND RELEASES STATEMENT ON POLICE CHIEF FINALISTS

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Woody Gottburg
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SIOUX CITY COUNCILMAN RICK BERTRAND HAS MADE UP HIS MIND ON THE TWO FINALISTS TO BECOME THE NEXT SIOUX CITY POLICE CHIEF.

BERTRAND1 OC…AT THIS TIME. :14

BERTRAND SAYS HE WILL BE VOTING A HARD NO ON BOTH WHEN THE COUNCIL TAKES THEIR VOTE ON THE CANDIDATES:

BERTRAND2 OC….WHY I WAS ELECTED. :23

KSCJ NEWS ASKED BERTRAND IF HE THOUGHT ANY OF THE OTHER APPLICANTS WOULD FIT WHAT HE WAS LOOKING FOR IN A NEW CHIEF:

BERTRAND3 OC….NEED TO FIND THEM. :19

BERTRAND IS SPECIFIC ABOUT WHAT HE WANTS TO SEE IN A NEW POLICE CHIEF:

BERTRAND4 OC…..PAYING FOR. :19

SCOTT EBNER OF GEORGIA AND ROBERT TREBES OF BULLHEAD CITY, ARIZONA ARE THE TWO FINALISTS.

THERE IS NO SPECIFIC TIMELINE TO DECIDE ON A NEW CHIEF AND THERE IS NOTHING SCHEDULED ABOUT IT ON MONDAY’S CITY COUNCIL AGENDA.

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