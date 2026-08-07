BERTRAND RELEASES STATEMENT ON POLICE CHIEF FINALISTS

SIOUX CITY COUNCILMAN RICK BERTRAND HAS MADE UP HIS MIND ON THE TWO FINALISTS TO BECOME THE NEXT SIOUX CITY POLICE CHIEF.
BERTRAND1 OC…AT THIS TIME. :14
BERTRAND SAYS HE WILL BE VOTING A HARD NO ON BOTH WHEN THE COUNCIL TAKES THEIR VOTE ON THE CANDIDATES:
BERTRAND2 OC….WHY I WAS ELECTED. :23
KSCJ NEWS ASKED BERTRAND IF HE THOUGHT ANY OF THE OTHER APPLICANTS WOULD FIT WHAT HE WAS LOOKING FOR IN A NEW CHIEF:
BERTRAND3 OC….NEED TO FIND THEM. :19
BERTRAND IS SPECIFIC ABOUT WHAT HE WANTS TO SEE IN A NEW POLICE CHIEF:
BERTRAND4 OC…..PAYING FOR. :19
SCOTT EBNER OF GEORGIA AND ROBERT TREBES OF BULLHEAD CITY, ARIZONA ARE THE TWO FINALISTS.
THERE IS NO SPECIFIC TIMELINE TO DECIDE ON A NEW CHIEF AND THERE IS NOTHING SCHEDULED ABOUT IT ON MONDAY’S CITY COUNCIL AGENDA.