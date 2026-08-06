UNITYPOINT ST. LUKE’S & LIONS CLUB TEAM UP FOR NEW INFANT RETINAL CAMERAS

SIOUX CITY’S UNITYPOINT ST.LUKE’S NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT HAS EXPANDED ITS VISION RELATED CARE FOR INFANTS THANKS TO THE ADDITION OF TWO RETCAM RETINAL IMAGING CAMERAS.
NIC-UNIT NURSE MANAGER ABBY LAWS SAYS THE CAMERAS AND LENSES WILL HELP THEM DIAGNOSE, MONITOR AND TREAT SERIOUS EYE CONDITIONS FOR AROUND 100 NEWBORNS EVERY YEAR:
RETCAM1 OC…SCREENING OUR BABIES. :25
CLINICIAN TERESA STREETER SAYS THE RETCAMS HELP THEM DIAGNOSE THE INFANTS VISION IN A CLEARER WAY THAN EVER BEFORE:
RETCAM2 OC…WHERE THE VESSELS ARE. :14
THE NURSES AND JIM BRAUNSCHWEIG OF ST. LUKE’S FOUNDATION OF PHILANTHROPY APPROACHED THE SIOUX CITY AND OTHER AREA LIONS CLUBS AND THEIR INTERNATIONAL FOUNDATION TO HELP IN A $38-THOUSAND DOLLAR INVESTMENT ON THE THE RETINAL IMAGING LENSES:
RETCAM3 OC…. TWO OF THESE. ;06
STEVE REHMANN, PAST DISTRICT GOVERNOR OF THE NORTHWEST IOWA LIONS CLUBS, SAYS EVERY CLUB CONTRIBUTED TO THE PROJECT:
RETCAM4 OC…FRAGILE INFANTS. :21
THE LIONS CLUBS HAVE CHAMPIONED VISION CARE AND BLINDNESS PREVENTION FOR OVER 100 YEARS.