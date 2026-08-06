TUREK TAKES ISSUE WITH SENATE DEMOCRATS BLOCKING FEDERAL FARM BILL

IN RESPONSE TO SENATE DEMOCRATS BLOCKING THE FARM BILL TODAY, DEMOCRATIC U.S. SENATE CANDIDATE JOSH TUREK RELEASED A STATEMENT TAKING ISSUE WITH THEIR DECISION.
TUREK SAYS “IOWA FARMERS HAVE BEEN WAITING THREE YEARS FOR AN OVERDUE FARM BILL, AND TODAY DEMOCRATS IN THE SENATE FAILED THEM BY LETTING PERFECT BE THE ENEMY OF THE GOOD.
TUREK STATES TO BE CLEAR: HE WOULD HAVE VOTED IN SUPPORT OF THIS FARM BILL.
HE SAYS “THIS IS JUST ANOTHER EXAMPLE OF A FUNDAMENTALLY BROKEN WASHINGTON, AND AS IOWA’S NEXT U.S. SENATOR, I’LL WORK WITH ANYONE TO PASS A DAMN FARM BILL AND I’LL MAKE IT SO CONGRESS CAN’T RECESS WITHOUT PASSING ONE.
HE SAYS OUR FARMERS DESERVE NO LESS.”
TUREK IS RUNNING FOR THE U.S. SENATE SEAT CURRENTLY HELD BY REPUBLICAN JONI ERNST, WHO IS NOT SEEKING A NEW TERM.