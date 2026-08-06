IOWA SALES TAX HOLIDAY WEEKEND BEGINS

IOWA’S ANNUAL TWO-DAY SALES TAX “HOLIDAY” IS THIS FRIDAY AND SATURDAY.
CAROL EHLERS, AN IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION HEALTH AND HUMAN SCIENCES EDUCATOR, SAYS PARENTS CAN GET A BREAK IN THEIR BACK-TO-SCHOOL SHOPPING.
SALESTAX1 OC……….ON THE COMMUNITY.” :14
THAT’S BECAUSE SHOPPERS WILL NOT PAY THE STATE SALES TAX OR ANY LOCAL OPTION SALES TAXES ON THOSE ITEMS.
EHLERS RECOMMENDS THAT PARENTS TAKE AN INVENTORY OF WHAT CHILDREN ALREADY HAVE, WHAT THEY NEED FOR THE SCHOOL YEAR, SET A BUDGET AND STICK TO IT.
SHE SAYS THE PROCESS CAN SHOW KIDS THE DIFFERENCE BETWEEN NEEDS AND WANTS.
SALESTAX2 OC……..ABOUT MONEY.” :27
THE IOWA DEPARTMENT OF REVENUE HAS A LONG LIST OF THINGS THAT ARE EXEMPT FROM SALES TAXES DURING THIS TWO-DAY PERIOD, AS WELL AS ITEMS THAT WILL STILL BE TAXED.
IOWA’S ANNUAL SALES TAX HOLIDAY KICKS OFF FRIDAY AT 12:01 A-M ON FRIDAY AND RUNS THROUGH MIDNIGHT ON SATURDAY.