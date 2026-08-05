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WOODBURY COUNTY INITIATES LEGAL ACTION AGAINST SALIX

By
Woody Gottburg
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WOODBURY COUNTY IS TAKING LEGAL ACTION AGAINST THE TOWN OF SALIX OVER THE ANNEXATION OF LAND BEING CONSIDERED FOR A POTENTIAL DATA CENTER.

ON MONDAY, GOOGLE SAID IT IS EVALUATING THE 900-ACRE SITE FOR A POSSIBLE DATA CENTER.

WOODBURY COUNTY OFFICIALS, INCLUDING THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS, MARK NELSON, WANT A JUDGE TO RULE WHETHER THE ANNEXATION WAS LEGAL;

NELSON1 OC…….. WITH OTHER ANNEXATIONS.” :15

COURT DOCUMENTS ALLEGE SALIX DID NOT PROPERLY NOTIFY RESIDENTS AND ANNEXED PROPERTY THAT DOES NOT BORDER THE CITY’S LIMITS.

NELSON2 OC……TO THE LETTER OF THE LAW.” :13

THE MAYOR OF SALIX, KEVIN NELSON, SAYS HE CAN’T COMMENT ON PENDING LITIGATION. HOWEVER, DURING A CITY COUNCIL MEETING LAST MONTH, HE SAID THE CITY FOLLOWED STATE LAW.

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