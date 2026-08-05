WOODBURY COUNTY INITIATES LEGAL ACTION AGAINST SALIX

WOODBURY COUNTY IS TAKING LEGAL ACTION AGAINST THE TOWN OF SALIX OVER THE ANNEXATION OF LAND BEING CONSIDERED FOR A POTENTIAL DATA CENTER.
ON MONDAY, GOOGLE SAID IT IS EVALUATING THE 900-ACRE SITE FOR A POSSIBLE DATA CENTER.
WOODBURY COUNTY OFFICIALS, INCLUDING THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS, MARK NELSON, WANT A JUDGE TO RULE WHETHER THE ANNEXATION WAS LEGAL;
NELSON1 OC…….. WITH OTHER ANNEXATIONS.” :15
COURT DOCUMENTS ALLEGE SALIX DID NOT PROPERLY NOTIFY RESIDENTS AND ANNEXED PROPERTY THAT DOES NOT BORDER THE CITY’S LIMITS.
NELSON2 OC……TO THE LETTER OF THE LAW.” :13
THE MAYOR OF SALIX, KEVIN NELSON, SAYS HE CAN’T COMMENT ON PENDING LITIGATION. HOWEVER, DURING A CITY COUNCIL MEETING LAST MONTH, HE SAID THE CITY FOLLOWED STATE LAW.