SOME SALIX RESIDENTS STILL OPPOSE DATA CENTER

A GROUP OF CONCERNED CITIZENS IN SALIX STILL OPPOSES THE PROPOSED DATA CENTER.
MARY HERBST IS WITH THE SALIX GUARDIAN ALLIANCE:
HERBST1 OC…………WE CERTAINLY DON’T :17.
SUPPORTERS SAY THE DATA CENTER WOULD BRING A MUCH-NEEDED ECONOMIC BOOST TO THE AREA. BUT HERBST SAYS GOOGLE’S INVOLVEMENT COULD MAKE IT HARDER FOR THE GRASSROOTS GROUP TO OPPOSE THE PROJECT BECAUSE OF THE COMPANY’S VAST RESOURCES;
HERBST2 OC…….OUT THERE. :10
MIDAMERICAN ENERGY SAYS A DATA CENTER WOULD NOT INCREASE POWER RATES AND GOOGLE HAS BROUGHT BILLIONS OF DOLLARS IN ECONOMIC DEVELOPMENT TO IOWA.
Sheila Brummer IPR