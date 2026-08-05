POLICE CHIEF CANDIDATES MEET & GREET SET FOR SC CONVENTION CENTER

SIOUX CITY RESIDENTS HAVE THE CHANCE TO MEET THE TWO FINALISTS UNDER CONSIDERATION TO BE THE NEXT CITY CHIEF OF POLICE THIS EVENING. (AUGUST 5TH)
A PUBLIC MEET AND GREET EVENT TAKES PLACE FROM 7 P.M. UNTIL 8:30 P.M. AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER LOCATED AT 801 4TH STREET.
IT WILL BE AN INFORMAL TIME TO SPEAK WITH THE CANDIDATES AND THERE WILL NOT BE A FORMAL PRESENTATION FROM THEM.
SCOTT EBNER OF GEORGIA AND ROBERT TREBES OF BULLHEAD CITY, ARIZONA ARE THE TWO FINALISTS.
(EBNER)
EBNER HAS MORE THAN 30 YEARS OF EXPERIENCE IN LOCAL AND STATE POLICING AND MOST RECENTLY SERVED AS PUBLIC SAFETY DIRECTOR AND CHIEF OF POLICE FOR GLYNN COUNTY, GEORGIA.
TREBES HAS MORE THAN TWO DECADES OF EXPERIENCE IN MUNICIPAL POLICING FOR THE BULLHEAD CITY POLICE DEPARTMENT , RISING THROUGH THE RANKS SERVING 21 YEARS WITH THAT DEPARTMENT AND BECOMING CHIEF IN 2021.
(TREBES)