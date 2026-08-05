NORWOOD CAMPAIGNS FOR BETTER FINANCIAL OVERSIGHT IN IOWA

JOHN NORWOOD HAS BEEN TRAVELING THE STATE OF IOWA IN HIS CAMPAIGN TO BECOME THE NEXT STATE TREASURER OF IOWA.
NORWOOD, A DEMOCRAT, RECENTLY STOPPED BY THE KSCJ STUDIOS AND SAYS HE IS A BRIDGE BUILDER FOR IOWANS OF ALL POLITICAL VIEWS WHO AS TREASURER IS THE STATE’S CHIEF FINANCIAL OFFICER AND BANKER:
NORWOOD1 OC……TO THE CONVERSATION. :13
NORWOOD HAS 30 YEARS OF BUSINESS AND FINANCIAL EXPERIENCE:
NORWOOD2 OC….ABOUT AGRICULTURE. ;24
NORWOOD SAYS THE STATE NEEDS TO DO A BETTER JOB OF KEEPING SHORT TERM COLLECTED TAXPAYER IOWA MONEY IN IOWA BANKS:
NORWOOD3 OC…… SUPPORT CONSTRUCTION. :32
NORWOOD SAYS HE GETS QUESTIONS ABOUT THE IPERS RETIREMENT FUND MANAGEMENT FROM PUBLIC EMPLOYEES AROUND THE STATE.
THE STATE TREAURER IS ONE OF SEVEN VOTING MEMBERS OF THE IPERS BOARD AND EARLIER THIS YEAR, KEY PEOPLE OVERSEEING THE TRUST FUND RESIGNED OR WERE FIRED:
NORWOOD4 OC…FIRED AS WELL. :31
HE OPPOSES EFFORTS TO PRIVATIZE IPERS.