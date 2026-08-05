HINSON HOPEFUL FOR HOUSE & SENATE TO FINALIZE A FARM BILL

A MARKUP FOR A FEDERAL FARM BILL IS SET FOR THURSDAY IN THE U.S. SENATE.
LAST FRIDAY YEAR ROUND SALES OF E-15 WAS INCLUDED IN THE MEASURE RELEASED BY THE SENATE AGRICULTURAL COMMITTEE.
REPUBLICAN CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON OF IOWA SAYS THE HOUSE IS ANXIOUSLY AWAITING FOR THE SENATE’S BILL TO BE APPROVED SO THE TWO CHAMBERS CAN START THE PROCESS OF FINALIZING WHAT’S IN IT.
FARMBILL1 OC…… AT THE SAME TIME. :12
HINSON HAS SOME KEY ISSUES SHE WANTS IN THE FINAL VERSION OF THE FARM BILL:
FARMBILL2 OC……THE FINAL PRODUCT. :21
HINSON ATTENDED THE PLYMOUTH COUNTY FAIR IN LE MARS THIS PAST WEEKEND AND TALKED WITH AREA FARMERS ABOUT THEIR CONCERNS:
FARMBILL3 OC…….OUR AG COMMUNITY. :15
HINSON SAYS SHE WILL BE HEARING FROM MORE FARMERS SOON AT THE IOWA STATE FAIR:
FARMBILL4 OC…….ON AND ON. :13
THE GENERAL ELECTION IS NOW JUST THREE MONTHS AWAY.