GOOGLE HOPES TO WORK WITH SALIX ON DATA CENTER DEVELOPMENT PROPOSAL

A SPOKESMAN FOR GOOGLE SAYS THEY HOPE TO SOON BEGIN HAVING TALKS WITH RESIDENTS OF SALIX, IOWA ABOUT THEIR PROPOSAL TO BUILD A DATA CENTER IN THE WOODBURY COUNTY COMMUNITY.
TRENT FELLERS IS THE PUBLIC AFFAIRS MANAGER OF THE COMPANY:
GOOGLE1 OC…….SOME OF THOSE QUESTIONS. :16
GOOGLE HAS ALREADY SENT A LETTER TO THE CITY OF SALIX CONFIRMING THEY HAVE FINALIZED AN AGREEMENT WITH MIDAMERICAN ENERGY TO EXPLORE A POTENTIAL DATA CENTER DEVELOPMENT.
FELLERS SAYS THE PROCESS WILL TAKE SOME TIME:
GOOGLE2 OC…IN THEIR COMMUNITY. :21
SAM WAGNER, BUSINESS AND COMMUNITY DEVELOPMENT MANAGER OF MIDAMERICAN ENERGY, SAYS CONVERSATIONS WITH GOOGLE ABOUT DEVELOPING THE SITE BEGAN IN JUNE:
GOOGLE3 OC……..FOR THE COMMUNITY. :19
GOOGLE HAS OPERATED DATA CENTERS IN IOWA FOR OVER 20 YEARS, INCLUDING ONE OF THEIR FIRST CENTERS IN COUNCIL BLUFFS.
FELLERS SAYS GOOGLE HAS INVESTED OVER 20 BILLION DOLLARS DURING THAT TIME IN THEIR IOWA CENTERS AND HOPE TO MAKE SALIX THE NEWEST ONE:
GOOGLE4 OC…..NEXT FEW MONTHS. :27
HE SAYS THEY WILL BE EXPLAINING TO RESIDENTS HOW THEY DEAL WITH CONCERNS REGARDING WATER USAGE, NOISE AND LIGHTING ISSUES AND OTHER ISSUES:
GOOGLE5 OC……LOCAL GOVERNMENTS. ;20
FELLERS SAYS THEY WILL PLAN ON HAVING MEETINGS WITH THE COMMUNITY IN THE COMING WEEKS.