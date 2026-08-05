EARLY ARRIVALS ROLL IN FOR STURGIS MOTORCYCLE RALLY

MOTORCYCLES ARE CRUISING INTO SOUTH DAKOTA’S BLACK HILLS AS THE 86TH ANNUAL STURGIS RALLY NEARS.
VENDORS AND CAMPGROUNDS ARE STARTING TO WELCOME THOUSANDS OF EARLY ARRIVALS.
RIDERS CAN CATCH THE RALLY KICKOFF BIKE SHOW, STUNT EXHIBITIONS, RACING EVENTS, AND LIVE MUSIC.
THE TEN-DAY STURGIS MOTORCYCLE RALLY OFFICIALLY BEGINS FRIDAY, BUT MAIN STREET IS ALREADY BUZZING WITH BIKES AND VISITORS.
THIS YEAR’S THEME IS “AMERICA 250,” HONORING THE 250TH ANNIVERSARY OF THE SIGNING OF THE DECLARATION OF INDEPENDENCE.
IF YOU’RE RIDING TO STURGIS, YOU CAN EXPECT TO EASE OFF THE THROTTLE BEFORE YOU REACH THE RALLY.
TEMPORARY TRAFFIC SIGNALS ARE IN PLACE, AND REDUCED SPEED LIMITS ARE IN EFFECT ON INTERSTATE 90.
ELECTRONIC MESSAGE BOARDS ARE WARNING MOTORISTS ABOUT CHANGING TRAFFIC CONDITIONS.
THE SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HAS ALSO SUSPENDED CONSTRUCTION ON U.S. HIGHWAY 385 FOR THE DURATION OF THE RALLY.
File photo