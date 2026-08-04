U.S. SENATE JUDICIARY COMMITTEE ADVANCES BLANCHE NOMINATION

U.S. SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS IT WAS COMMON SENSE FOR TWO OF HIS REPUBLICAN COLLEAGUES TO INSIST ON WRITTEN ASSURANCES THAT A PROPOSED NEARLY ONE-POINT-EIGHT BILLION DOLLAR FUND FOR VICTIMS OF JUSTICE DEPARTMENT “WEAPONIZATION” HAS BEEN ABANDONED.
THAT DEVELOPMENT HAS LED TO TODAY’S (TUESDAY’S) VOTE IN THE SENATE JUDICIARY COMMITTEE ON TODD BLANCHE, PRESIDENT TRUMP’S PICK TO BE U.S. ATTORNEY GENERAL.
BLANCHE1 OC…….THAT’S PRETTY SIMPLE.” :19
BLANCHE’S NOMINATION WAS ADVANCED TO THE FULL SENATE ON A 12-10 PARTY-LINE VOTE.
LAST WEEK PRESIDENT TRUMP SUGGESTED HE MIGHT WITHDRAW BLANCHE’S NOMINATION AND RESUBMIT IT TO THE SENATE NEXT YEAR DUE TO THE OBJECTIONS FROM NORTH CAROLINA SENATOR THOM TILLIS AND TEXAS SENATOR JOHN CORNYN, WHO WILL BE LEAVING THE SENATE WHEN THEIR TERMS END 152 DAYS FROM NOW.
GRASSLEY THANKED THE TWO SENATORS:
BLANCHE2 OC……ONCE AND FOR ALL.” :26
GRASSLEY SAYS BLANCHE HAS HAD A SUCCESSFUL ANTI-CRIME TRACK RECORD OVER THE PAST FOUR MONTHS WHILE HE’S BEEN ACTING ATTORNEY GENERAL AND SHOULD BE CONFIRMED BY THE SENATE.
BLANCHE3 OC…….THE AMERICAN PEOPLE.” :07
REPUBLICANS HOPE TO HOLD A VOTE IN THE FULL SENATE ON BLANCHE’S NOMINATION BY THE END OF THE WEEK.
DEMOCRATS OPPOSE BLANCHE’S NOMINATION AND HAVE CALLED FOR LEGISLATION TO ENSURE BLANCHE DOES NOT REVIVE THE ANTI-WEAPONIZATION FUND AFTER HE GETS THE JOB PERMANENTLY.