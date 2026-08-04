SIOUX CITY WOMAN PLEADS GUILTY TO FEDERAL DRUG CHARGES

A SIOUX CITY WOMAN HAS PLED GUILTY TO FEDERAL DRUG CHARGES.
36-YEAR-OLD KRISTIE WILLIAMS PLED GUILTY TUESDAY IN FEDERAL COURT IN SIOUX CITY TO ONE COUNT OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE, ONE COUNT OF DISTRIBUTING METH WITHIN 1,000 FEET OF A PROTECTED LOCATION, AND ONE COUNT OF POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE METH WITHIN 1,000 FEET OF A PROTECTED LOCATION.
AT HER PLEA HEARING, WILLIAMS ADMITTED HER INVOLVEMENT IN A CONSPIRACY THAT DISTRIBUTED MORE THAN THREE POUNDS OF METH IN 2025.
ON AT LEAST THREE OCCASIONS SHE HELPED DISTRIBUTE OVER 184 GRAMS OF PURE METH TO INDIVIDUALS COOPERATING WITH LAW ENFORCEMENT.
THESE DISTRIBUTIONS OCCURRED WITHIN 1,000 FEET OF FAIRMOUNT CITY PARK AND CECELIA CITY PARK IN SIOUX CITY.
SENTENCING BEFORE U.S. DISTRICT COURT JUDGE LEONARD STRAND WILL BE SET AFTER A PRESENTENCE REPORT IS PREPARED.
WILLIAMS FACES A MANDATORY MINIMUM SENTENCE OF 10 YEARS’ IMPRISONMENT.