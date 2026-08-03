SIX SIOUX CITY LOCATIONS TO HOST NATIONAL NIGHT OUT

NATIONAL NIGHT OUT IS TUESDAY EVENING.
SGT. LORI VAN ROEKEL OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS NEIGHBORHOODS ACROSS SIOUX CITY WILL COME TOGETHER FOR AN EVENING WITH OFFICERS, FIREFIGHTERS, THEIR NEIGHBORS AND LOCAL COMMUNITY ORGANIZATIONS:
NIGHTOUT1 OC…….FREE FOOD. :17
SHE SAYS IT’S A GREAT WAY TO GET TO KNOW THE LOCAL OFFICERS AND PEOPLE WHO SERVE OUR COMMUNITY;
NIGHTOUT2 OC…..ENVIRONMENT. :10
THE EVENT RUNS FROM 6 UNTIL 8 P.M.
THE SIOUX CITY LOCATIONS ARE DALE STREET PARK, LATHAM PARK, THE RADIANT LIFE COMMUNITY CHURCH ON WEST 1ST, RIVERSIDE LUTHERAN CHURCH, ST. JOHN LUTHERAN CHURCH ON JACKSON STREET AND ST. MARK LUTHERAN CHURCH ON GLENN AVENUE IN MORNINGSIDE.
SOUTH SIOUX CITY AND NORTH SIOUX CITY ARE ALSO HOSTING EVENTS.
KSCJ file photo