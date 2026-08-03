PROPOSED SETTLEMENT FOR WOODBUTY COUNTY L-E-C CONSTRUCTION ISSUES

WOODBURY COUNTY SUPERVISORS AND THE LAW ENFORCEMENT AUTHORITY BOARD WILL VOTE ON A PROPOSED SETTLEMENT TUESDAY TO RESOLVE THE LEGAL DISPUTE OVER CONSTRUCTION ISSUES WITH THE COUNTY’S LAW ENFORCEMENT CENTER
SUPERVISOR CHAIR MARK NELSON SAYS THE DISCUSSION AND VOTE WILL TAKE PLACE DURING THE SUPERVISORS REGULAR MEETING WHICH STARTS AT 4:3O P.M:
SETTLE1 OC…….IN OUR OPINION. :19
NELSON SAYS THERE WILL BE A PUBLIC DISCUSSION BEFORE THE VOTE:
SETTLE2 OC…THAT SORT OF THING. :12
THE PROPOSED SETTLEMENT ACCEPTS THE PROJECT HAS REACHED FINAL COMPLETION AS OF AUGUST 4TH WITH THE AUTHORITY AND COUNTY RECEIVING A NET SETTLEMENT IN THE AMOUNT OF $3,024,651.71.
HAUSMANN CONSTRUCTION, THE GENERAL CONTRACTOR OF THE PROJECT, MUST RESOLVE ALL PENDING SUBCONTRACTOR CLAIMS ON THE PROJECT, WHICH TOTAL $2,569,458.32, WITHIN THE 30-DAY WINDOW FOLLOWING FINAL ACCEPTANCE.
SETTLE3 OC…..NEEDED TO BE. :13
THE AUTHORITY SHALL RECEIVE THE SETTLEMENT FUNDS ON BEHALF OF THE AUTHORITY AND THE COUNTY. FOLLOWING THE AUTHORITY’S USE OF THE SETTLEMENT FUNDS FOR PAYMENT OF ANY REMAINING WORK AND LEGAL, EXPERT, AND OTHER EXPENSES ON THE PROJECT, INCLUDING THOSE RELATING TO THE LAWSUIT,
THE AUTHORITY SHALL TRANSFER THE REMAINING SETTLEMENT FUNDS (WHICH THE AUTHORITY AND THE COUNTY EXPECT TO BE THE VAST MAJORITY OF SUCH FUNDS) TO THE COUNTY PURSUANT TO A FUTURE RESOLUTION.
KSCJ file photo