GOOGLE & MIDAMERICAN ENERGY CONFIRM INTEREST IN A SALIX DATA CENTER

MIDAMERICAN ENERGY SAYS IT IS INTRODUCING GOOGLE AS A PROSPECTIVE CUSTOMER INTERESTED IN EXPLORING A FUTURE DATA CENTER DEVELOPMENT ON THE SALIX SITE, WHICH MIDAMERICAN HAS BEEN EVALUATING FOR A POTENTIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OPPORTUNITY.
DAN WINTERS OF MIDAMERICAN SAYS THIS IS NOT A PROJECT ANNOUNCEMENT:
WINTERS1 OC…….ANY KIND OF DECISION. :19
MIDAMERICAN DELIVERED AN INTRODUCTORY LETTER TO THE CITY OF SALIX ON MONDAY AND MAILED COPIES TO ALL SALIX RESIDENTS.
THAT LETTER SAYS IN PART THAT “MIDAMERICAN’S CUSTOMER PROTECTIONS ENSURE THAT EXISTING CUSTOMERS WOULD NOT BEAR THE COST OF PROJECT-SPECIFIC INFRASTRUCTURE TO SERVE THIS OR ANY NEW DATA CENTER.”
WINTERS2 OC…NORTHWEST IOWA. :13
GOOGLE HAS SENT A LETTER TO THE CITY OF SALIX STATING THEY RECENTLY FINALIZED AN AGREEMENT WITH MIDAMERICAN ENERGY TO EXPLORE A POTENTIAL DATA CENTER DEVELOPMENT IN SALIX.
THAT LETTER SAYS THEY WILL NOT BE PURSUING LOCAL REAL ESTATE PROPERTY TAX ABATEMENTS OR REBATES.
ALL PROPERTY TAX REVENUE WILL GO DIRECTLY TO THE CITY OF SALIX, WOODBURY COUNTY, LOCAL SCHOOL DISTRICTS, AND ALL OTHER LOCAL TAXING ENTITIES, GROWING THE TAX BASE TO CONTRIBUTE TOWARD ESSENTIAL PUBLIC SERVICES.
GOOGLE SAYS THEY ARE COMMITTED TO PAYING FOR 100% OF THE POWER THEIR DATA CENTERS USE AND ALL NEW INFRASTRUCTURE COSTS DIRECTLY DRIVEN BY THEIR GROWTH.
THE GOOGLE STATEMENT SAYS THEY ARE STARTING DIRECT CONVERSATIONS WITH MEMBERS OF THE COMMUNITY IMMEDIATELY AND WILL BE AT THE SALIX CITY COUNCIL MEETING ON AUGUST 12.
Sheila Brummer contributed to this story