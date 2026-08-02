HINSON VISITS PLYMOUTH COUNTY FAIR

U.S. CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON, THE REPUBLICAN NOMINEE FOR IOWA’S OPEN SENATE SEAT, VISITED THE PLYMOUTH COUNTY FAIR THIS PAST FRIDAY, TOURING THE FAIRGROUNDS AND SPEAKING WITH FAIRGOERS INSIDE OF THE HALL OF ’15.
HINSON1 OC…ON THEIR MIND. :05
HINSON SAYS FAIR SEASON IS A GREAT OPPORTUNITY TO HEAR FROM POTENTIAL VOTERS ON ISSUES AFFECTING THEM, INCLUDING EXPANDING E-15 SALES YEAR-ROUND:
HINSON2 OC……..AS WELL. :23
HINSON IS OPPOSED IN NOVEMBER’S GENERAL ELECTION BY DEMOCRAT JOSH TUREK AND LIBERTARIAN THOMAS LAEHN TO REPLACE REPUBLICAN JONI ERNST, WHO IS NOT RUNNING FOR ANOTHER TERM.