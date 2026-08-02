DRIVER TICKETED AFTER CAR HITS & BREAKS UTILITY POLE

SIOUX CITY POLICE CONFIRM THE DRIVER OF THE CAR THAT STRUCK A POWER POLE EARLY SUNDAY MORNING WAS GIVEN TRAFFIC CITATIONS.
THE UNIDENTIFIED WOMAN WAS CITED FOR FAILURE TO HAVE CONTROL OF HER VEHICLE AND NO DRIVER’S LICENSE.
Updated 3:15pm 8/3/26
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OVER 3200 MORNINGSIDE RESIDENTS WERE WITHOUT POWER EARLY SUNDAY MORNING AFTER A CAR STRUCK A UTILITY POLE JUST BEFORE 5:30 A.M.
SIOUX CITY POLICE SAY THE ACCIDENT WAS NEAR THE INTERSECTION OF GLENN AVENUE AND MORNINGSIDE AVENUE, AND THE IMPACT BROKE THE POWER POLE IN HALF.
THE UNIDENTIFIED FEMALE DRIVER SUSTAINED MINOR INJURIES IN THE ACCIDENT.
SHORTLY BEFORE 2 P.M. SUNDAY 329 RESIDENTS OF MORNINGSIDE WERE STILL WITHOUT POWER ACCORDING TO MIDAMERICAN ENERGY’S OUTAGE WEBSITE.
ALL CUSTOMERS HAD POWER RESTORED BY 6 P.M.