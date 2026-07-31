SC POLICE RECEIVES CALEA RECOGNITION FOR 10TH TIME

THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT FOR THE 10TH TIME HAS BEEN RECOGNIZED FOR LAW ENFORCEMENT ACCREDITATION.
CHIEF REX MUELLER SAYS THE HONOR WAS AWARDED TO THE DEPARTMENT AFTER AN INTENSIVE REVIEW OF DEPARTMENTAL POLICIES AND PRACTICES BY THE COMMISSION ON ACCREDITATION FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES KNOWN AS CALEA:
CALEA1 OC………..YOUR GOING TO DO. :25
MUELLER SAYS THOSE REVIEWS ENSURE THE DEPARTMENT IS IN COMPLIANCE WITH NEARLY 500 STANDARDS:
CALEA2 OC……..THE HIGHEST STANDARDS. :11
CALEA IS CONSIDERED TO BE THE GOLD STANDARD IN PUBLIC SAFETY AND THEIR REVIEW BOARD IS COMPRISED OF LAW ENFORCEMENT OFFICIALS FROM AROUND THE COUNTRY.
THE REVIEW HEARING TOOK PLACE IN OMAHA:
CALEA3 OC……..OFFICERS AND STAFF. :23
IN 2026, THE TOTAL NUMBER OF CALEA ENROLLED AGENCIES EXCEEDS 1300, AND CONTINUES TO GROW.
THAT REPRESENTS ONLY 5% OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE UNITED STATES, WHICH SPEAKS TO THE COMMITMENT OF POLICE AGENCIES ENROLLED THAT INVITE THE TRANSPARENCY, OVERSIGHT AND HIGH STANDARDS THAT ACCREDITATION REPRESENTS.