HOMICIDE SUSPECT ARRESTED AFTER I-29 PURSUIT

A SUSPECT WANTED FOR A HOMICIDE IN SOUTH DAKOTA WAS APPREHENDED NEAR ONAWA, IOWA FRIDAY AFTER A HIGH SPPED PURSUIT ON INTERSTATE 29.
A SPOKESPERSON FOR THE IOWA STATE PATROL SAYS THE PURSUED DRIVER WAS SPEEDING WELL OVER 100 MILES AN HOUR AT TIMES BEFORE STOP STICKS DEPLOYED NEAR THE I-29 EXIT AT ONAWA ENDED THE CHASE AROUND NOON.
THE UNIDENTIFIED SUSPECT WAS TAKEN INTO CUSTODY WITHOUT FURTHER INCIDENT AND TAKEN TO THE MONONA COUNTY JAIL IN ONAWA.
HE IS BEING HELD THERE FACING CHARGES IN IOWA AND LIKELY EXTRADITION TO SOUTH DAKOTA.
WOODBURY COUNTY AND MONONA COUNTY DEPUTIES ASSISTED IN THE PURSUIT AND APPREHENSION OF THE SUSPECT.