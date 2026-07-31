BIG INCREASE IN SIOUX CITY STORMWATER FEE

SIOUX CITY RESIDENTS MAY NOTICE A BIG INCREASE IN THE STORMWATER COLLECTION FEE THAT OCCURS ON THEIR MONTHLY BILL.
DURING THE OPERATING BUDGET WRAP-UP ON MARCH 18, THE CITY COUNCIL APPROVED A MAJOR MONTHLY INCREASE TO THE STORMWATER COLLECTION FEE THAT RAISED THE AVERAGE MONTHLY USER RATE FROM $2.27 TO $9.08, EFFECTIVE JULY 1.
THE CITY SAYS FEE INCREASE WILL HELP PAY FOR INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS OUTLINED IN THE CITY’S STORMWATER MASTER PLAN AND CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM, INCLUDING THE BACON CREEK CULVERT PROJECT.
THE CITY SAYS THIS INCREASE REDUCES THE NEED FOR REPEATED ANNUAL INCREASES FOR RATEPAYERS.
THE FEE ADJUSTMENTS INCLUDE A MINIMUM ANNUAL CHARGE: INCREASED FROM $15.00 TO $60.00 PER PARCEL, THE
FARMLAND EXCEEDING 10 ACRES SPECIAL RULE ADJUSTED FROM $648 TO $2,592, AND THE LOW-INCOME RESIDENT ASSISTANCE: ANNUAL MAINTENANCE FEE MAXIMUM INCREASED TO $120 A YEAR, UP FROM $30 A YEAR ELIGIBLE VIA EXTRAORDINARY TAX CREDIT FROM THE STATE OF IOWA.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT:
http://sioux-city.org/stormwater
photo by City of Sioux City