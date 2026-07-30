YAMANASHI CITY JAPANESE STUDENTS VISIT SIOUX CITY

A GROUP OF STUDENTS FROM YAMANASHI CITY JAPAN IS IN SIOUX CITY FOR A VISIT.
MAYOR BOB SCOTT WELCOMED THE GROUP FROM OUR SISTER CITY IN A CEREMONY THURSDAY AT CITY HALL:
YAMANASHI1 OC……… OUR HEARTS. :21
NINE STUDENTS FROM JAPAN WILL BE STAYING WITH HOST FAMILIES ON THEIR VISIT TO SIOUX CITY:
YAMANASHI2 OC…SO MEANINGFUL. :15
GRACE WASHBURN WAS AMONG LOCAL STUDENTS WITH THE SIOUXLAND YOUTH CHOIR INTERACTING WITH THEIR JAPANESE COUNTERPARTS:
YAMANASHI3 OC…REALLY NICE. :10
ANNA DISTERHAUPT SAYS IT’S A LEARNING EXPERIENCE FOR THE STUDENTS TO SPEND TIME TOGETHER:
YAMANASHI4 OC……VISIT SOME DAY. :11
MAYOR HARUO TAKAGI IS VISITING SIOUX CITY WITH THE STUDENTS.
HE IS IN HIS 3RD TERM IN OFFICE.
Sheila Brummer IPR contributed story