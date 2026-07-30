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YAMANASHI CITY JAPANESE STUDENTS VISIT SIOUX CITY

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Woody Gottburg
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A GROUP OF STUDENTS FROM YAMANASHI CITY JAPAN IS IN SIOUX CITY FOR A VISIT.

MAYOR BOB SCOTT WELCOMED THE GROUP FROM OUR SISTER CITY IN A CEREMONY THURSDAY AT CITY HALL:

YAMANASHI1 OC……… OUR HEARTS. :21

NINE STUDENTS FROM JAPAN WILL BE STAYING WITH HOST FAMILIES ON THEIR VISIT TO SIOUX CITY:

YAMANASHI2 OC…SO MEANINGFUL. :15

GRACE WASHBURN WAS AMONG LOCAL STUDENTS WITH THE SIOUXLAND YOUTH CHOIR INTERACTING WITH THEIR JAPANESE COUNTERPARTS:

YAMANASHI3 OC…REALLY NICE. :10

ANNA DISTERHAUPT SAYS IT’S A LEARNING EXPERIENCE FOR THE STUDENTS TO SPEND TIME TOGETHER:

YAMANASHI4 OC……VISIT SOME DAY. :11

MAYOR HARUO TAKAGI IS VISITING SIOUX CITY WITH THE STUDENTS.

HE IS IN HIS 3RD TERM IN OFFICE.

Sheila Brummer IPR contributed story

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