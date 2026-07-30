SUSPECT CHARGED IN JULY 5TH SIOUX CITY SHOOTING

SIOUX CITY POLICE HAVE ARRESTED A SUSPECT WHO HAS BEEN CHARGED IN A JULY 5TH SHOOTING.
AN ARREST WARRANT WAS ISSUED FOR 26-YEAR-OLD TALUS ACELOUIS OF DAKOTA CITY, NEBRASKA, WHO TURNED HIMSELF IN AT 1:30 AM THURSDAY WITHOUT INCIDENT.
HE IS CHARGED WITH TWO COUNTS OF INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON, TWO COUNTS OF WILLFUL INJURY RESULTING IN SERIOUS INJURY, TWO COUNTS OF RECKLESS USE OF FIREARM RESULTING IN SERIOUS INJURY, AND GOING ARMED WITH INTENT, ALL FELONY COUNTS.
ACELOUIS IS ACCUSED OF ALLEGEDLY SHOOTING TWO PEOPLE AROUND 5:30AM IN THE PARKING LOT OF THE EL GALLO NEGRO BAR LOCATED AT 1951 LEECH AVENUE ON JULY 5TH.
THE VICTIMS WERE TAKEN TO LOCAL HOSPITALS BY PERSONAL VEHICLES WITH NON-LIFE-THREATENING GUNSHOT WOUNDS.
IT WAS THE SECOND WEEKEND IN A ROW WHERE SOMEONE WAS SHOT AT THAT LOCATION.